Глава Башкирии встретился с добровольцами в парке «Патриот»

Творцы добрых дел. 300 волонтёров со всей республики собрались на летний форум в парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. На протяжении трёх дней они обменивались опытом и лучшими идеями, встречались с федеральными экспертами на образовательных площадках. Кульминацией слёта стала встреча добровольцев с Главой Башкортостана, который вручил отличившимся Почётные знаки.

До участия в проекте «Первая юрта» Луиза Ахметшина и Зульфия Хузина не знали друг друга. Сейчас уже стали родными, как сёстры. Позади несколько командировок в ЛНР, где они помогали медикам выхаживать раненых бойцов.

За доброе сердце и неравнодушие Радий Хабиров вручил волонтёрам Почётные знаки «Доброволец Республики Башкортостан». Глава региона встретился с ними в заключительный день слёта, который проходил в военно-патриотическом лагере «Патриот». Тема форума говорит сама за себя: всё для Победы. Большинство из 300 участников волонтёрского лагеря помогают участникам СВО и их семьям.

Каждый день незаметно, тихо, спокойно вы делаете работу, которая продлевает жизнь людям, приносит радость общения, чувство сопричастности ко всему происходящему в республике. На вас равняется молодое поколение соцработников, все, кто выбирает для себя высокую миссию служения людям. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поддержка региональных властей позволила сформировать в республике одно из крупнейших волонтёрских движений страны. Сегодня на федеральной платформе Добро.рф зарегистрированы почти 200 тысяч жителей региона. За два года численность добровольцев увеличилась более чем на 60 тысяч человек. Армию волонтёров пополнил и предприниматель Андрей Калинченко: не только закупает за свой счёт материалы для масксетей, антидроновых одеял, но и лично отвозит это бойцам в зону СВО.

С начала специальной военной операции добровольцы республики выполнили более 17 тысяч заявок от участников СВО и членов их семей. За это время собрано и направлено свыше 19 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Для наших воинов в республике реализуется достаточно большое количество мер и услуг. По числу мер поддержки семей участников СВО мы – в пятёрке лучших в Приволжском федеральном округе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан