В Башкортостане грамотно выстроена работа по привлечению инвесторов, созданию инфраструктуры для бизнеса и обратной связи чиновников с предпринимателями. Именно так эксперты комментируют успехи республики и то, почему регион занял третью строчку в рейтинге Агентства стратегических инициатив.
По словам экономистов, в Башкортостане действует особая экономическая зона «Алга», территории опережающего социально-экономического развития, где помогают в предоставлении площадок и налоговыми льготами. Благодаря институту бизнес-шерифов удаётся оперативно решать вопросы на местах.
Личные встречи Радия Хабирова с бизнесменами на «Инвестиционных часах» тоже дают плоды. Сегодня в республике реализуют почти 100 инвестпроектов на полтриллиона рублей. Средства вложены на развитие экономики до 2035 года. Несмотря на санкции, у региона открывается внутренний потенциал для дальнейшего роста, уверены учёные.