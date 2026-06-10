Почему сюда идут инвесторы? Из-за того, что есть человеческий потенциал и ресурс. Научно-техническая база позволяет сегодня снижать себестоимость единиц продукции, а это будущие рабочие места, налоги, доходы в бюджет. Всё вместе это большая работа, и она выстроена грамотно.

Роман Ободец, профессор кафедры экономики и управления Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан, доктор экономических наук