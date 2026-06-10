В Башкирии злоумышленники перевыпускали сим-карты погибших бойцов СВО

В Башкортостане полицейские задержали подозреваемых в афере с перевыпуском SIM-карт участников специальной военной операции. По версии следствия, злоумышленники вовлекли в криминальную схему сотрудников офисов продаж мобильных операторов. За вознаграждение в размере 10-20 тысяч рублей те перевыпускали SIM -карты, в том числе принадлежавшие погибшим или пропавшим без вести бойцам.

Восстановленные идентификаторы аферисты использовали для звонков родственникам военнослужащих: под видом знакомых или представителей различных структур они с помощью угроз и психологического давления требовали деньги. Задержаны девять участников организованной группы, пятеро из которых – работники салонов связи.