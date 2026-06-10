Башкирия готовится принять Всероссийскую детскую фольклориаду

До Всероссийской детской фольклориады осталось две недели. В Уфе она пройдёт впервые. Столица Башкортостана примет более тысячи участников со всей России. Как республика готовится к предстоящему событию?

Чётче шаг и ярче эмоции. Ансамбль «Дарман» активно готовится к предстоящей фольклориаде. В их постановках отображаются важные элементы башкирской культуры: борьба корэш, земледелие и особенности быта. Костюмы подобрали соответствующие: они не сценические, а выполнены из льна и полностью повторяют повседневную одежду башкир.

За девять лет в ансамбле у ребят было множество выступлений, но Детская фольклориада – мероприятие уникальное. И ожидания от неё тоже особенные.

А гости республики смогут не только подружиться с нашими участниками, но и посетить интересные локации Уфы. Одна из них – выставка «Игрушка: код традиций» в Национальном музее. Здесь в центре внимания народная кукла, она поможет артистам из разных регионов лучше узнать менталитет друг друга.

Искусство хранится не только в музее. Так, в нотах заключена главная песня фольклориады – её гимн. Именно он отражает главный смысл события. На её создание ушло более двух месяцев. Лучшим воспитанникам музыкальных школ Уфы выпала возможность подарить песне жизнь.