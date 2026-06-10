До Всероссийской детской фольклориады осталось две недели. В Уфе она пройдёт впервые. Столица Башкортостана примет более тысячи участников со всей России. Как республика готовится к предстоящему событию?
Чётче шаг и ярче эмоции. Ансамбль «Дарман» активно готовится к предстоящей фольклориаде. В их постановках отображаются важные элементы башкирской культуры: борьба корэш, земледелие и особенности быта. Костюмы подобрали соответствующие: они не сценические, а выполнены из льна и полностью повторяют повседневную одежду башкир.
За девять лет в ансамбле у ребят было множество выступлений, но Детская фольклориада – мероприятие уникальное. И ожидания от неё тоже особенные.
А гости республики смогут не только подружиться с нашими участниками, но и посетить интересные локации Уфы. Одна из них – выставка «Игрушка: код традиций» в Национальном музее. Здесь в центре внимания народная кукла, она поможет артистам из разных регионов лучше узнать менталитет друг друга.
Искусство хранится не только в музее. Так, в нотах заключена главная песня фольклориады – её гимн. Именно он отражает главный смысл события. На её создание ушло более двух месяцев. Лучшим воспитанникам музыкальных школ Уфы выпала возможность подарить песне жизнь.
До Всероссийской детской фольклориады остаётся две недели. На три дня столица Башкортостана превратится в праздник национальностей. Гостей и жителей республики ждут танцы, песни, обряды и игры всех народов нашей необъятной страны.