Более 100 туроператоров предлагают жителям и гостям Башкортостана самые разные маршруты, открывая достопримечательности башкирской столицы и природные красоты региона. Так, уфимцы покоряют Торатау на велосипедах, а туристы знакомятся с Уфой на мотоциклах.
Бункер для Суворова и тайны памятника Салавату Юлаеву, улицы-оксюмороны и городские легенды: Ирина Незаметдинова знает о башкирской столице если не всё, то точно очень многое. Она – экскурсовод во втором поколении, как и мама, знакомит гостей республики с городом на Агидели.
Сначала инструктаж, после – прогулка с ветерком. Так изучить туристические места Уфы предлагают мотоэкскурсоводы. Экстрим-прогулка появилась в башкирской столице в 2022 году и уже завоевала популярность у любителей скорости.
И первый в жизни велосипед. Всё детство Алеся мечтала о собственном двухколесном товарище. Желание исполнилось 10 лет назад. С тех пор девушка свободные дни проводит за велопрогулками.
Посетить гору Алеся хотела давно, предложила коллегам. Так и собралась компания велотуристов. После первой удачной поездки девушки решили не бросать дело и уже планируют покорить путь до Мавзолея Тура-хана.
Сегодня Башкортостан считается одним из популярных центров водного туризма не только на Урале, но и во всей России. Изобилие горных рек и живописных озёр ежегодно привлекает сюда тысячи туристов. И регион предлагает несколько форматов: экскурсии на сап-бордах подойдут новичкам и ценителям спокойного отдыха, экспедиционные сплавы по бурным горным рекам – бывалым туристам, а для ценителей семейного времяпровождения экскурсоводы предлагают прогулку на теплоходе.
Гора Иремель, заповедник Шульган-Таш, водопад Атыш, хребет Нурали – это лишь малая часть «музея под открытым небом», который представляет Башкортостан.
Путешествовать с семьей по республике любит и глава региона Радий Хабиров. Республика делает ставку на экотуризм, активный отдых и санаторно-курортное лечение. Ежегодно открываются новые глэмпинги и кемпинги, строятся современные визит-центры, обустраиваются экологические тропы. Свои плоды показывают и республиканские программы «Башкирское долголетие» и «Школьный туризм». И даже тот, кто в Башкортостане впервые, точно найдёт отдых по душе.