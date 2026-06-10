На сегодняшний день люди начинают привыкать снова путешествовать на своей машине, и, что радует, люди изучают свой родной край. Первые путешествия – это, конечно, по своей республике, по своему региону, по своему району.

Айгуль Рахматуллина, председатель комиссии по туризму Общественного совета при Министерстве предпринимательства и туризма Республики Башкортостан