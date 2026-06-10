Мотоэкскурсии, велотуры и экспедиционные сплавы: как в Башкирии развивается туризм

Более 100 туроператоров предлагают жителям и гостям Башкортостана самые разные маршруты, открывая достопримечательности башкирской столицы и природные красоты региона. Так, уфимцы покоряют Торатау на велосипедах, а туристы знакомятся с Уфой на мотоциклах.

Бункер для Суворова и тайны памятника Салавату Юлаеву, улицы-оксюмороны и городские легенды: Ирина Незаметдинова знает о башкирской столице если не всё, то точно очень многое. Она – экскурсовод во втором поколении, как и мама, знакомит гостей республики с городом на Агидели.

Сначала инструктаж, после – прогулка с ветерком. Так изучить туристические места Уфы предлагают мотоэкскурсоводы. Экстрим-прогулка появилась в башкирской столице в 2022 году и уже завоевала популярность у любителей скорости.

На мотоцикле можно увидеть много всего, но наш формат такой, что мы не только движемся по историческим улицам, но и останавливаемся на самых главных точках, показываем, рассказываем гостям об истории нашего прекрасного города, показываем современные достопримечательности. В том числе у нас есть отдельное направление –смотровые площадки. Уфа – это уникальный город по своему рельефу, и в любой части города, где бы ты ни находился, есть своя смотровая площадка.

Ильяс Загиров, мотоэкскурсовод по Уфе и Республике Башкортостан
Фото №1 - Мотоэкскурсии, велотуры и экспедиционные сплавы: как в Башкирии развивается туризм

И первый в жизни велосипед. Всё детство Алеся мечтала о собственном двухколесном товарище. Желание исполнилось 10 лет назад. С тех пор девушка свободные дни проводит за велопрогулками.

Велосипед на самом деле видел уже всю Уфу за столько лет, а вот именно уже с туризмом связанный, он, конечно, открылся в этом сезоне. И вот на прошлой неделе на выходных мы ездили на гору Торатау.

Алеся Хусаинова

Посетить гору Алеся хотела давно, предложила коллегам. Так и собралась компания велотуристов. После первой удачной поездки девушки решили не бросать дело и уже планируют покорить путь до Мавзолея Тура-хана.

Башбат

У нас республика живописная, очень красивая, и у нас действительно столько природы, которой можно восхищаться. И это всё доступно на велосипеде, не только на машинах, но и таким вот здоровым, экологичным образом. Поэтому да, мне очень нравится. Я планирую ещё очень много всего посетить. Ну мы с девочками точнее запланировали. У нас всё лето расписано.

Алеся Хусаинова
Фото №2 - Мотоэкскурсии, велотуры и экспедиционные сплавы: как в Башкирии развивается туризм

Сегодня Башкортостан считается одним из популярных центров водного туризма не только на Урале, но и во всей России. Изобилие горных рек и живописных озёр ежегодно привлекает сюда тысячи туристов. И регион предлагает несколько форматов: экскурсии на сап-бордах подойдут новичкам и ценителям спокойного отдыха, экспедиционные сплавы по бурным горным рекам – бывалым туристам, а для ценителей семейного времяпровождения экскурсоводы предлагают прогулку на теплоходе.

Гора Иремель, заповедник Шульган-Таш, водопад Атыш, хребет Нурали – это лишь малая часть «музея под открытым небом», который представляет Башкортостан.

На сегодняшний день люди начинают привыкать снова путешествовать на своей машине, и, что радует, люди изучают свой родной край. Первые путешествия – это, конечно, по своей республике, по своему региону, по своему району.

Айгуль Рахматуллина, председатель комиссии по туризму Общественного совета при Министерстве предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Путешествовать с семьей по республике любит и глава региона Радий Хабиров. Республика делает ставку на экотуризм, активный отдых и санаторно-курортное лечение. Ежегодно открываются новые глэмпинги и кемпинги, строятся современные визит-центры, обустраиваются экологические тропы. Свои плоды показывают и республиканские программы «Башкирское долголетие» и «Школьный туризм». И даже тот, кто в Башкортостане впервые, точно найдёт отдых по душе.

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