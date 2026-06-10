В Уфе прошёл городской праздник «Страна Айгуль»

В Уфе во второй раз прошёл городской праздник «Страна Айгуль». Мероприятие организовано Национальной библиотекой имени Ахмет-Заки Валиди и Фондом имени Мустая Карима. Торжество собрало носительниц прекрасного имени и всех, кто интересуется творчеством народного поэта Башкортостана.

Шестикартинную драму «Страна Айгуль» Мустай Карим написал в 1967 году. Она рассказывает о трагической судьбе матери и дочери, разлучённых войной. Вскоре пьесу поставили в Башкирском театре драмы, а главная героиня завоевала народную любовь, сделав это имя широко известным.