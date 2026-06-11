В Дёмском районе Уфы прошла всероссийская акция «Вода России»

Более 700 горожан вышли на уборку на берег озера Кустарёвское, чтобы очистить 6 км линии от мусора и последствий весеннего паводка. Событие стало частью нового национального проекта «Экологическое благополучие».

Но прежде чем участники взяли в руки грабли и мешки, их ждал настоящий праздник. На берегу работали не только экологи, но и сказочные персонажи – они созывали жителей и привлекали внимание даже самых маленьких.

Также для гостей организовали мастер-классы по сортировке и переработке отходов. Особый отклик вызвала акция по сбору ненужной джинсовой ткани: из неё сделают лежанки для животных из приютов. Вооружившись перчатками и мешками, уфимцы разошлись по закреплённым территориям.