Башкирию в ближайшие дни накроют дожди и грозы

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды в республике на ближайшие дни.

Сегодня, 11 июня, ожидаются кратковременные дожди, на северо-востоке республики – местами сильные осадки. Также возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, днем местами порывистый. Температура воздуха составит +18, +23°С.

В четверг, 12 июня, также прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северный, днем при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составит +9, +14°С, днем – +18, +23°С.