Стали известны редкие имена для новорожденных в Башкирии

В Реестре ЗАГС поделились интересной статистикой и рассказали, как жители Башкирии предпочитают называть новорожденных.

Самыми редкими именами для мальчиков оказались Джафар, Кай, Нурматулло, Петр, Эмильян, Ражаб, Файзо, Танир, Эрдал, Ахлидин, Рудель, Абу Бакр и Мухаммадшох. А для девочек — Джанетта, Нафиса, Эйла, Этери, Лила, Земфира, Чулпан, Хрусталина, Лаиля и Элика.