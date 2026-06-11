Госавтоинспекция Уфы проверяет автобусы и грузовики

Сегодня, 11 июня, в Уфе проходят традиционные сплошные проверки транспорта.

Фото №1 - Госавтоинспекция Уфы проверяет автобусы и грузовики

Профилактические мероприятия проводятся в рамках операций «Автобус» и «Грузовой транспорт». Их цель – повысить безопасность пассажирских перевозок и снизить аварийность.

В ходе проверок инспекторы совместно с представителями заинтересованных ведомств контролируют наличие и соответствие необходимой документации. В том числе проверяются иностранные водительские удостоверения, а также документы, разрешающие осуществлять деятельность на территории России.

Особое внимание уделяется профилактике управления транспортом несовершеннолетними в рамках социальной кампании «Не рули, малай!».

Фото: ГАИ Уфы.

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