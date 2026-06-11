В Башкирии заживо сожгли птенцов сокола

В Благовещенске произошёл жуткий случай – рабочие заживо сожгли птенцов сокола-пустельги.
Как рассказали в группе помощи хищным птицам «Сапсан», к волонтёрам обратились случайные очевидцы, которые нашли испуганного птенца. Оказалось, малыш сбежал из гнезда в многоквартирном доме. Во время ремонта крыши рабочие газовой горелкой подпалили гнездо птиц. Два соколёнка погибли сразу, одному удалось спастись.
Зоозащитники добавили, что гнездо не мешало ни жильцам, ни ремонту. Неравнодушные обратились в полицию с заявлением о жестоком обращении с животными.
Фото: группа помощи хищным птицам «Сапсан».