В Башкирии заживо сожгли птенцов сокола

Как рассказали в группе помощи хищным птицам «Сапсан», к волонтёрам обратились случайные очевидцы, которые нашли испуганного птенца. Оказалось, малыш сбежал из гнезда в многоквартирном доме. Во время ремонта крыши рабочие газовой горелкой подпалили гнездо птиц. Два соколёнка погибли сразу, одному удалось спастись.