В Башкирии запустят адресное сопровождение участников СВО и их семей

Отвечать за новую систему будет Министерство семьи, труда и социальной защиты республики. Указ подписал глава региона Радий Хабиров. Согласно документу, министерство создаст специальное госучреждение, которое напрямую займется помощью военнослужащим и их близким.

Структура будет работать в связке с органами власти, муниципалитетами, филиалом фонда «Защитники Отечества», Центром управления республикой, МФЦ и Советом муниципальных образований. Также налажено взаимодействие с военкоматом для получения актуальной информации о бойцах.