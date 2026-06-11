Нейросети научились распознавать башкирский язык

Некоторые российские и зарубежные соцсети научились распознавать башкирский язык. Речь, в частности, о DeepSeek, ГигаЧате и ИИ от Яндекса. Работу по внедрению родных языков в экосистему искусственного интеллекта усиленно начали проводить в этом году благодаря специально созданной службе, которая работает в рамках региональной комиссии.

На очередном заседании рассмотрели ситуацию по сохранению и изучению языков в республике в целом. По словам министра просвещения, охват в школах региона практически стопроцентный. Кроме того, растет число воспитанников детсадов, изучающих родную речь.