В Уфе водитель «Лады» пострадал в ДТП с иномаркой

Вчера, 10 июня, около 16:00 в Уфе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По данным ГАИ, 47-летний водитель «Лады Калины» двигался по улице Валерия Лесунова в направлении бульвара Баландина. При развороте он допустил столкновение с автомобилем «Сузуки Гранд Витара», который двигался в попутном направлении слева. За рулем иномарки находился 60-летний водитель.