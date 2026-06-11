В Уфе водитель «Лады» пострадал в ДТП с иномаркой

Вчера, 10 июня, около 16:00 в Уфе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Фото №1 - В Уфе водитель «Лады» пострадал в ДТП с иномаркой

По данным ГАИ, 47-летний водитель «Лады Калины» двигался по улице Валерия Лесунова в направлении бульвара Баландина. При развороте он допустил столкновение с автомобилем «Сузуки Гранд Витара», который двигался в попутном направлении слева. За рулем иномарки находился 60-летний водитель.

В результате аварии водитель «Лады» получил травмы. Его доставили в больницу.

По факту ДТП начато административное расследование.

Фото: ГАИ Уфы.

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