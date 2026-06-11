В Уфе прошёл фестиваль молодёжной занятости «ТрудФест»

Работодатели в Уфе искали общий язык с будущими сотрудниками. В пространстве «Арт-квадрат» прошёл фестиваль молодёжной занятости «ТрудФест». Ребятам удалось найти единомышленников, а еще они обрели шанс заработать на карманные расходы, еще обучаясь в колледжах и вузах. Чем компании привлекают поколение Z и почему стажировка легко перерастает в карьеру?

На выдаче заказов Алиса работает всего неделю. Окончив 10-й класс, она уже начала подготовку к ЕГЭ и совмещает ее с работой в общепите. Говорит, на лето самое то – получится подкопить на учебу в удобное для себя время.

И работодатель сегодня должен быть гибким. В индустрию питания принимают желающих без опыта. Для поколения зумеров, например, создали комнату отдыха с компьютером, корпоративный чат, где обсуждают сериалы и музыку. Сколько часов отработать, подросток тоже выбирает сам.

Подработку находят и уже действующие студенты. Амир Мансуров учится на четвертом курсе УУНиТ. Работа – в шаговой доступности от дома. Поэтому в свободное от пар время он успевает прокачивать себя в маркетинге.

Как отмечают психологи, поколение, рожденное после 2000-х ценит гибкость, быструю обратную связь и общение на равных. Им важно не просто ходить на работу, а получать от нее удовольствие. Поэтому, чтобы заинтересовать ребят, находят всё новые подходы.