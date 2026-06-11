В Башкирии женщина управляла автомобилем с чужими правами

В Баймаке сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Лада Гранта» под управлением 43-летней местной жительницы.

При проверке документов выяснилось, что водительское удостоверение, которое предъявила женщина, по базе данных принадлежит другому человеку – мужчине 1983 года рождения.

Автоледи отстранили от управления автомобилем. В отношении нее составили административные материалы за управление транспортом без прав и отсутствие полиса ОСАГО.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование заведомо подложного документа.