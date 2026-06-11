На берегу реки Ашкадар в Стерлитамакском районе открылась новая турбаза. Проект реализован в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». На первом этапе там были обустроены два гостевых дома, которые рассчитаны на размещение до 10 человек.
Для отдыхающих предусмотрены банный чан, мангальная зона, качели, батут, модульная баня. Администрация Стерлитамакского района поддержала проект и помогла с транспортной доступностью: к базе отремонтировали мост. Как отмечает руководство, турбаза позволит жителям отдохнуть от городской суеты, перезагрузиться и провести время с семьей на природе.