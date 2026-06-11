На берегу реки Ашкадар в Стерлитамакском районе открылась новая турбаза. Проект реализован в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». На первом этапе там были обустроены два гостевых дома, которые рассчитаны на размещение до 10 человек.