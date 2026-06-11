Очень приятно видеть горящие глаза детей, что они тянутся к спорту, все дурные привычки убирают в сторону, что мотивирует их идти вперед, заниматься. Мы всегда готовы приезжать и работать с ребятишками, чтобы только у них было желание и они готовы были слышать и слушать нас.

Адам Курак, многократный чемпион мира по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта России