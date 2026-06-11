В Уфе состоялся мастер-класс по греко-римской борьбе

Накануне в Уфе прошел мастер-класс по греко-римской борьбе. Мероприятие провели в преддверии 40-го юбилейного турнира памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана. Своим опытом поделились прославленные российские борцы: олимпийский чемпион Алексей Мишин, заслуженные мастера спорта Василий Теплоухов и Адам Курак, а также чемпион России Азамат Бикбаев.

Сам турнир соберёт восемь команд, они будут представлять разные регионы. Состязания пройдут в формате «стенка на стенку» среди юношей до 18 лет. Сегодня состоятся встречи в подгруппах, завтра, 12 июня, – полуфиналы и финалы. Победитель определится по итогам двух дней.

Очень приятно видеть горящие глаза детей, что они тянутся к спорту, все дурные привычки убирают в сторону, что мотивирует их идти вперед, заниматься. Мы всегда готовы приезжать и работать с ребятишками, чтобы только у них было желание и они готовы были слышать и слушать нас.

Адам Курак, многократный чемпион мира по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта России

Тяжелый вид спорта, и приятно, что ребята не боятся заниматься им и продвигаются вперед. Некоторые уже сменили поколение, кто-то уже вырос, кто-то своих детей привез. Это вот на моих глазах, у меня сын здесь сейчас тоже участвует.

Азамат Бикбаев, чемпион России, обладатель кубка мира по греко-римской борьбе, мастер спорта международного класса
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