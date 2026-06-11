Накануне в Уфе прошел мастер-класс по греко-римской борьбе. Мероприятие провели в преддверии 40-го юбилейного турнира памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана. Своим опытом поделились прославленные российские борцы: олимпийский чемпион Алексей Мишин, заслуженные мастера спорта Василий Теплоухов и Адам Курак, а также чемпион России Азамат Бикбаев.
Сам турнир соберёт восемь команд, они будут представлять разные регионы. Состязания пройдут в формате «стенка на стенку» среди юношей до 18 лет. Сегодня состоятся встречи в подгруппах, завтра, 12 июня, – полуфиналы и финалы. Победитель определится по итогам двух дней.