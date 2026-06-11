«Живая вода». В Хайбуллинском районе проходит одноименный районный конкурс, стартовавший в мае. Его цель – улучшить состояние рек и водоемов и повысить экологическую культуру жителей. В рамках мероприятия проходят субботники по очистке берегов.

К акции активно подключились жители и сотрудники организаций села Бурибай, для которых это уже не первая подобная инициатива: ранее они привели в порядок территорию в районе Юша на берегу реки Таналык. На этот раз, несмотря на дождливую погоду, бурибаевцы вышли на очистку возле моста села Татыр-Узяк – излюбленного места купания местных жителей. В ходе субботника собрано около 300 килограммов мусора.