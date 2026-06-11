В Уфимском районе в ДТП погиб 20-летний пассажир

Сегодня утром, 11 июня, в Уфимском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным ГАИ, на 5 км подъезда к трассе М-12 «Восток» водитель автомобиля «Хендай Акцент» 1996 года рождения столкнулся с попутно движущимся «Митсубиси Аутлендер» под управлением мужчины 1980 года рождения.

После удара «Хендай» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шкода Йети». За рулем находился мужчина 1986 года рождения.

В результате ДТП 20-летний пассажир «Хендай» скончался на месте до приезда медиков. Водитель и еще один пассажир этой же машины госпитализированы. Остальные участники аварии не пострадали.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.