В России идёт активная борьба со всеми видами мошенничества, в том числе с дропперством. Гражданам напомнили о наказании за незаконную деятельность.

Дропперство — это передача своей банковской карты, данных доступа к ней или чужих карт для обналичивания украденных денег. Даже разовая передача карты незнакомцу может обернуться серьезными проблемами. С 6 июля 2025 года дропперство – уголовное преступление. Передав карту, можно невольно профинансировать теракт.

Так, в декабре прошлого года 36-летней жительнице Салавата пришлось столкнуться с дропперской деятельностью. Социальный педагог её 15-летнего сына сообщила, что с банковской карты подростка были осуществлены переводы на сумму более 140 тысяч рублей. Оказалось, мальчик оформил карту по просьбе знакомого. Подросток передал карту товарищу и получил вознаграждение в размере 4 тысяч рублей. Несмотря на то, что мальчик не знал, в каких целях была выкуплена банковская карта, именно он стал фигурантом расследования.