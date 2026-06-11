Башкирию 12 июня накроет мощный шторм

Завтра, 12 июня, в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. При грозе порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +9, +14°С, днем – +18, +23°С.

Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается туман, видимость составит 500-1000 м.