Депутат Госдумы России Зариф Байгускаров оказал поддержку социальному приюту для детей и подростков в селе Юмагузино Кугарчинского района. Парламентарий посещает учреждение на регулярной основе, общается с воспитанниками и обеспечивает их всем необходимым, исходя из просьб самих ребят. Такая работа позволяет не только решать бытовые вопросы, но и дарить детям внимание со стороны взрослых, отметил депутат Госдумы.
Недавно его попросили помочь с приобретением одежды и обуви. Байгускаров совместно с активистами «Симметрия Добра» организовал сбор и доставку необходимых вещей. В ходе рабочей поездки в муниципалитет парламентарий также посетил социальные объекты и встретился с местными жителями.