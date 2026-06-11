Также сегодня я провёл приём граждан. Людей было очень много, вопросы были разные. Обратились сами участники специальной военной операции, а также их близкие. Каждый вопрос мы обсуждали отдельно. Часть из них мы решили на месте, а остальную часть я буду прорабатывать с руководством Министерства обороны Российской Федерации и с руководством федеральных ведомств и министерств.

Зариф Байгускаров, депутат Государственной Думы России