Депутат Госдумы России Зариф Байгускаров оказал поддержку социальному приюту в Башкирии

Депутат Госдумы России Зариф Байгускаров оказал поддержку социальному приюту для детей и подростков в селе Юмагузино Кугарчинского района. Парламентарий посещает учреждение на регулярной основе, общается с воспитанниками и обеспечивает их всем необходимым, исходя из просьб самих ребят. Такая работа позволяет не только решать бытовые вопросы, но и дарить детям внимание со стороны взрослых, отметил депутат Госдумы.

Недавно его попросили помочь с приобретением одежды и обуви. Байгускаров совместно с активистами «Симметрия Добра» организовал сбор и доставку необходимых вещей. В ходе рабочей поездки в муниципалитет парламентарий также посетил социальные объекты и встретился с местными жителями.

Также сегодня я провёл приём граждан. Людей было очень много, вопросы были разные. Обратились сами участники специальной военной операции, а также их близкие. Каждый вопрос мы обсуждали отдельно. Часть из них мы решили на месте, а остальную часть я буду прорабатывать с руководством Министерства обороны Российской Федерации и с руководством федеральных ведомств и министерств.

Зариф Байгускаров, депутат Государственной Думы России
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