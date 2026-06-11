В Стерлитамаке в пришкольные лагеря отправились порядка 6000 детей

Шумные перемены сменились летним приключением. Пока одни школьники только планируют, как провести каникулы, другие уже несколько дней играют и получают пятёрки за поведение. Пришкольные лагеря по всей республике ещё в конце мая встретили отдыхающих. Почему дети называют школу курортом?

В школу – без галстуков и портфелей: в удобной одежде ребята уже включились в бодрую зарядку. На сей раз они проверяют не знания, а силы. Марат Ишмухаметов закончил пятый класс гимназии №1. Каждый год мальчик старается не пропускать смены, активно участвует в спортивных квестах и даже отмечает: школьный лагерь не хуже загородного.

Сегодня были квесты, это что-то типа спортивного мероприятия. Было интересно, например, есть перетягивание каната, есть катание на разных лодочках и всё такое. Школьный лагерь я посещаю каждый год, потому что тут очень интересно и развлекательно. Марат Ишмухаметов

Тем временем творческие натуры осваивают искусство шёпота. Вот Саша, она переходит только в третий класс. Девочка любит рисовать, занимается танцами и тоже не пропускает лагерь. Здесь она не только играет с друзьями, но и проходит образовательную программу.

В летнем лагере очень весело, мне здесь очень нравятся, я так рада, что я сюда попала. Сегодня мы играли, например, в глухой телефон. И с подружками играли в игры на двоих, троих и четверых. Александра Баландаева

Для многих детей школьный лагерь сегодня – это как настоящий курорт, о котором могут помечтать и взрослые. Ребята посещают бассейн, для них организуют пенную вечеринку. А питание каждый день разное.

Мне очень нравится в лагере. Кормят очень вкусно. Каждый раз куда-нибудь мы ходим, что-нибудь смотрим. К нам приходит театр, показывает. Мне очень нравится в моём лагере и в моей школе. У нас лагерь просто супер. Софья Пешкова

Всего в школьном лагере гимназии №1 отдыхает 236 обучающихся с первого по пятый классы. Но на летнюю оздоровительную кампанию пришли и старшие: те, кто занимается научной деятельностью, создаёт проекты и готовится к экзаменам. У каждой смены прописана двойная программа – и развлекательная, и образовательная. Рядом дежурит медпункт. А начали принимать детей здесь ещё весной.

Каникулы, казалось бы, там всего лишь одна неделя, пять рабочих дней, шесть суббот. Даже в этот период мы провели лагерь, и он прошёл на ура. То есть дети, во-первых, были привлечены, во-вторых, они были все под присмотром, то есть это для родителей хорошо, и дети погружаются уже в мир предметов. Ильдар Валитов, директор полилингвальной многопрофильной гимназии №1 г. Стерлитамака

Главное для нас – безопасность детей, чтобы лагеря были интересными, познавательными, чтобы дети с удовольствием ходили в наши лагеря. Для дневного пребывания в лагере организовано двухразовое питание, и работает он до двух часов дня. Ильшат Кутлушин, начальник отдела образования администрации г. Стерлитамака