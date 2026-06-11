Шумные перемены сменились летним приключением. Пока одни школьники только планируют, как провести каникулы, другие уже несколько дней играют и получают пятёрки за поведение. Пришкольные лагеря по всей республике ещё в конце мая встретили отдыхающих. Почему дети называют школу курортом?
В школу – без галстуков и портфелей: в удобной одежде ребята уже включились в бодрую зарядку. На сей раз они проверяют не знания, а силы. Марат Ишмухаметов закончил пятый класс гимназии №1. Каждый год мальчик старается не пропускать смены, активно участвует в спортивных квестах и даже отмечает: школьный лагерь не хуже загородного.
Тем временем творческие натуры осваивают искусство шёпота. Вот Саша, она переходит только в третий класс. Девочка любит рисовать, занимается танцами и тоже не пропускает лагерь. Здесь она не только играет с друзьями, но и проходит образовательную программу.
Для многих детей школьный лагерь сегодня – это как настоящий курорт, о котором могут помечтать и взрослые. Ребята посещают бассейн, для них организуют пенную вечеринку. А питание каждый день разное.
Всего в школьном лагере гимназии №1 отдыхает 236 обучающихся с первого по пятый классы. Но на летнюю оздоровительную кампанию пришли и старшие: те, кто занимается научной деятельностью, создаёт проекты и готовится к экзаменам. У каждой смены прописана двойная программа – и развлекательная, и образовательная. Рядом дежурит медпункт. А начали принимать детей здесь ещё весной.
Арифметика лета проста. В этом году в Стерлитамаке все школы приняли ребят на летнюю оздоровительную кампанию. Порядка 6000 детей уже получили путёвки в страну «без гаджетов». Здесь побеждают не в «Доте», а в перетягивании каната. И многие уже знают, чем займутся следующим летом.