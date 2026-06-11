«Сила земли». Подготовка к Межрегиональному этнокультурному патриотическому фестивалю вышла на финишную прямую. Его реализацию обсудили в Альшеевском районе на выездном заседании оргкомитета мероприятия. Мероприятие прошло на месте будущего проведения праздника, что позволило организаторам детально проработать аспекты и согласовать основные площадки.