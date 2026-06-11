«Сила земли». Подготовка к Межрегиональному этнокультурному патриотическому фестивалю вышла на финишную прямую. Его реализацию обсудили в Альшеевском районе на выездном заседании оргкомитета мероприятия. Мероприятие прошло на месте будущего проведения праздника, что позволило организаторам детально проработать аспекты и согласовать основные площадки.
Особое внимание будет уделено укреплению духовно-нравственных ценностей, а также оказанию всесторонней поддержки ветеранам и участникам специальной военной операции, включая их семьи. Главная цель фестиваля «Сила земли» – популяризация этнокультурных традиций и обычаев народов, населяющих Башкортостан.