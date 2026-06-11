Башкирские дзюдоисты готовятся к новому сезону на базе спорткомплекса «Динамо». Уже опытным спортсменам предстоят соревнования всероссийского уровня. Для совсем юных дзюдоистов организован летний лагерь. Там ребята от 4 до 12 лет активно проводят время: под руководством опытных тренеров отрабатывают технику и развивают физическую подготовку.
В Уфе буквально клонируют чемпионов: здесь растят спортсменов с ранних лет и доводят до пьедестала. Недавно башкирские дзюдоисты успешно выступили на чемпионате Приволжского федерального округа. Уфимский динамовец Хасан Нуриев стал победителем этих соревнований. Ближайшие старты – уже на горизонте. Сейчас проходит подготовка к кубку России. Соревнования пройдут во второй половине июня в городе Кызыл.
Спортивный зал для местных атлетов – не просто площадка для тренировок, а второй дом. Проводя в нём большую часть времени, спортсмены оттачивают мастерство, затем уверенно забирают призовые места на соревнованиях регионального и федерального уровней. Сёстры Розана и Роксана Аминевы на минувшем чемпионате округа завоевали бронзовые медали.
Лето – не время для отдыха, а время стать сильнее. Это отличная пора, чтобы спортсмены могли отработать технику, усовершенствовать навыки и набрать физическую форму. В «Динамо» стараются научить этому юных дзюдоистов. Несмотря на жару и непростые нагрузки, ребята упорно идут к цели.
Каждый день – новые упражнения, отработка бросков и приёмов. Здесь не просто учат дзюдо, а отрывают от гаджетов и приучают к дисциплине.
Маленькие воспитанники лагеря равняются на своего старшего товарища Карена Галстяна, который сейчас находится на сборах в Монголии. Там башкирский спортсмен готовится к турниру «Большого шлема», который пройдёт в Улан-Баторе с 19 по 21 июня.