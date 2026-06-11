Спортсмены из Башкирии готовятся к кубку России по дзюдо

Башкирские дзюдоисты готовятся к новому сезону на базе спорткомплекса «Динамо». Уже опытным спортсменам предстоят соревнования всероссийского уровня. Для совсем юных дзюдоистов организован летний лагерь. Там ребята от 4 до 12 лет активно проводят время: под руководством опытных тренеров отрабатывают технику и развивают физическую подготовку.

В Уфе буквально клонируют чемпионов: здесь растят спортсменов с ранних лет и доводят до пьедестала. Недавно башкирские дзюдоисты успешно выступили на чемпионате Приволжского федерального округа. Уфимский динамовец Хасан Нуриев стал победителем этих соревнований. Ближайшие старты – уже на горизонте. Сейчас проходит подготовка к кубку России. Соревнования пройдут во второй половине июня в городе Кызыл.

Готовимся мы на улице бывает. Такие интенсивные у нас тренировки сейчас летом. На ковре работаем, всё есть. Тренер нас хорошо грузит, спасибо ему. Хасан Нуриев, победитель чемпионата Приволжского федерального округа по дзюдо 2026

Спортивный зал для местных атлетов – не просто площадка для тренировок, а второй дом. Проводя в нём большую часть времени, спортсмены оттачивают мастерство, затем уверенно забирают призовые места на соревнованиях регионального и федерального уровней. Сёстры Розана и Роксана Аминевы на минувшем чемпионате округа завоевали бронзовые медали.

Я дзюдо занимаюсь с самого детства, со второго класса. Я боролась на чемпионате России в Нальчике и заняла седьмое место. Самая главная цель у меня сейчас – чемпионат России. Роксана Аминева, мастер спорта по дзюдо

Лето – не время для отдыха, а время стать сильнее. Это отличная пора, чтобы спортсмены могли отработать технику, усовершенствовать навыки и набрать физическую форму. В «Динамо» стараются научить этому юных дзюдоистов. Несмотря на жару и непростые нагрузки, ребята упорно идут к цели.

У нас возраст разный – от 4 до 12 лет. Лагерь направлен на режим дня, чтобы дети привыкали к распорядку. Дети приходят с утра и находятся здесь до вечера, постоянно чем-то заняты. Егор Цветков, тренер клуба «Динамовские тигры»

Каждый день – новые упражнения, отработка бросков и приёмов. Здесь не просто учат дзюдо, а отрывают от гаджетов и приучают к дисциплине.

Мне здесь очень нравится. Мы здесь тренируемся, играем в различные игры, а также следим за малышами. Для меня это уже не просто хобби, потому что я занимаюсь уже много лет, поэтому я планирую связать с этим своё будущее. Сулейман Зинатуллин, воспитанник клуба «Динамовские тигры»