Житель Башкирии отправился на СВО вслед за отцом

Молодой житель Белебеевского района последовал примеру отца и отправился служить в зону специальной военной операции, пишет издание «Белебеевские известия».
Парень подписал контракт с Министерством обороны России. Сейчас он служит в Воздушно-десантных войсках оператором БПЛА.
Его отец ушел на фронт еще в августе 2023 года и также служит в десантно-штурмовых войсках. Во время боевых действий мужчина получил ранение, прошел лечение и реабилитацию, после чего вернулся в строй.
Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: «Белебеевские известия».