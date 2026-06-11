Радий Хабиров лучше других губернаторов развивает креативные индустрии и внедряет технологии искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют результаты июньского рейтинга влияния глав субъектов России, опубликованного Агентством политических и экономических коммуникаций.
Рейтинг традиционно считается одним из ключевых экспертных индикаторов политического веса губернаторов. Одним из ключевых факторов укрепления позиций главы республики стали результаты Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме. Наш регион в третий раз подряд занял третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ и был отмечен Владимиром Путиным.
Также, по словам экспертов, Радий Хабиров успешно внедряет передовые федеральные тренды в региональную практику. Под руководством главы республики выстроена системная и всесторонняя работа по поддержке фронта, участников СВО и членов их семей. При этом одновременно управленческой команде удаётся заниматься и экономическим развитием. Продолжают открываться новые предприятия, а на промышленных площадках запускаются дополнительные линии.