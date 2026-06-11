Надо здесь развивать экономику, привлекать инвестиции, в том числе и зарубежные, те, которые имеют геополитическое значение. Например, нам важно удерживать в круге российского влияния наших узбекских партнёров, которые стремятся в Башкортостан. И вот эта политика поддержки спецоперации и развития экономики Башкортостана, в том числе и перспективных проектов, которые сейчас ещё не очевидны, вот это, наверное, самое правильное.

Шамиль Валеев, первый заместитель председателя Комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий