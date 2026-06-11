Радий Хабиров укрепляет позиции в рейтинге влияния глав регионов

Радий Хабиров лучше других губернаторов развивает креативные индустрии и внедряет технологии искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют результаты июньского рейтинга влияния глав субъектов России, опубликованного Агентством политических и экономических коммуникаций.

Рейтинг традиционно считается одним из ключевых экспертных индикаторов политического веса губернаторов. Одним из ключевых факторов укрепления позиций главы республики стали результаты Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме. Наш регион в третий раз подряд занял третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ и был отмечен Владимиром Путиным.

Надо здесь развивать экономику, привлекать инвестиции, в том числе и зарубежные, те, которые имеют геополитическое значение. Например, нам важно удерживать в круге российского влияния наших узбекских партнёров, которые стремятся в Башкортостан. И вот эта политика поддержки спецоперации и развития экономики Башкортостана, в том числе и перспективных проектов, которые сейчас ещё не очевидны, вот это, наверное, самое правильное.

Шамиль Валеев, первый заместитель председателя Комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий

Также, по словам экспертов, Радий Хабиров успешно внедряет передовые федеральные тренды в региональную практику. Под руководством главы республики выстроена системная и всесторонняя работа по поддержке фронта, участников СВО и членов их семей. При этом одновременно управленческой команде удаётся заниматься и экономическим развитием. Продолжают открываться новые предприятия, а на промышленных площадках запускаются дополнительные линии.

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