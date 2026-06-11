В Башкирии на модернизацию объектов ЖКХ направят более одного миллиарда рублей

Более одного миллиарда рублей направят в этом году на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства в регионе. Об этом сегодня на форуме «Управдом» сообщил Глава Башкортостана. Обновление инфраструктуры находится в приоритете, и, несмотря на сложности, республика активно участвует в нацпроекте «Инфраструктура для жизни».

Радий Хабиров отметил, что такие встречи с руководителями многоквартирных домов, компаниями и активистами полезны. Участники встречи на площадке делятся не только своим опытом, но и поднимают проблемы с целью дальнейшего их решения.

Бывают ситуации, которые решаются не так быстро, как хотелось бы, в том числе из-за длительных процедур и других объективных причин. Но наша команда ориентируется на результат: если людям что-то пообещали, это нужно сделать. Мы продолжим работу по развитию коммунального комплекса и обеспечению надёжного функционирования систем жизнеобеспечения. На эти цели республика и дальше будет направлять необходимые средства.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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