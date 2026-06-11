Более одного миллиарда рублей направят в этом году на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства в регионе. Об этом сегодня на форуме «Управдом» сообщил Глава Башкортостана. Обновление инфраструктуры находится в приоритете, и, несмотря на сложности, республика активно участвует в нацпроекте «Инфраструктура для жизни».
Радий Хабиров отметил, что такие встречи с руководителями многоквартирных домов, компаниями и активистами полезны. Участники встречи на площадке делятся не только своим опытом, но и поднимают проблемы с целью дальнейшего их решения.