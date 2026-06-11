Бывают ситуации, которые решаются не так быстро, как хотелось бы, в том числе из-за длительных процедур и других объективных причин. Но наша команда ориентируется на результат: если людям что-то пообещали, это нужно сделать. Мы продолжим работу по развитию коммунального комплекса и обеспечению надёжного функционирования систем жизнеобеспечения. На эти цели республика и дальше будет направлять необходимые средства.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан