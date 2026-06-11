Радий Хабиров встретился с замминистра строительства и ЖКХ России Алексеем Ересько

Опыт Башкортостана в сфере модернизации ЖКХ и благоустройства тиражируют по всей стране. Об этом на встрече с Радием Хабировым заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько. О том, как жители и власти сообща решают проблемы и создают комфортные условия, – в нашем сюжете.

Отремонтировать крышу и предотвратить затопления. Зданию по улице Мубарякова, 12/2, в Уфе более 20 лет. Но постепенно и сообща жители идут к решению проблемы старой кровли. Их дом – лучший и самый дружный в России по итогам федерального конкурса. Благодаря активному участию жильцов во дворе появились спортплощадки, камеры наблюдения, контейнеры для сбора отходов и новые парковочные зоны.

Потому что у нас люди настолько действительно объединены, настолько заряжены общей целью сохранения своего жилья, благоустройства, вопросами и ремонтом, для нас это не пустые слова. Это же живой организм, который постоянно требует внимания. Татьяна Качанова, председатель совета многоквартирного дома по ул. Мубарякова, 12/2

Этот дом неслучайно попал в поле зрения заместителя министра строительства и ЖКХ России. Алексей Ересько на встрече с Радием Хабировым отметил, что республика активно участвует в федеральных проектах.

В республике как раз один из лучших примеров, когда вначале реализуются объекты в рамках проектов модернизации коммунальных структур, и только потом реализуются объекты формирования комфортной городской среды. И такой комплексный подход мы, в принципе, пропагандируем по всей стране, и здесь республика Башкортостан в авангарде. Алексей Ересько, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России

За семь лет в регионе привели в порядок почти две с половиной тысячи территорий. Так, в Стерлитамаке по программе «Формирование комфортной городской среды» обновляют аллею на улице Элеваторной. Вместо заросших кустарников появятся игровая и спортивная площадки, зоны отдыха, пешеходные дорожки.

Очень много времени – это место было запущено посадкой, скажем так. И, поддержав инициативу населения, взяли в работу, сделали большую, хорошую работу, асфальтирование произвели. Здесь живут пенсионеры и люди с детьми. Наталья Тавабилова

Правда, у жителей есть претензии по поводу ям во дворах и уборки территорий около многоэтажек.

И вот неблагоустроенные дворы. Вот кое-где сделаны площадки, но далеко не везде: бордюры старые, асфальт облупился. На дворы стоит обратить внимание. Елена, житель г. Стерлитамака

Вопрос благоустройства и создания комфортной среды находится на личном контроле Радия Хабирова. К примеру, территория около дома по улице Степана Злобина в Советском районе Уфы преобразилась до неузнаваемости.

Раньше тут совсем ничего не было. Был какой-то скверик, тут благоустроили, сделали детскую площадку. Стало прилично, можно сидеть, читать книжку. Покрасили скамейки, поставили мусорки, стало почище. Алексей Швейкин