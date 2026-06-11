Опыт Башкортостана в сфере модернизации ЖКХ и благоустройства тиражируют по всей стране. Об этом на встрече с Радием Хабировым заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько. О том, как жители и власти сообща решают проблемы и создают комфортные условия, – в нашем сюжете.
Отремонтировать крышу и предотвратить затопления. Зданию по улице Мубарякова, 12/2, в Уфе более 20 лет. Но постепенно и сообща жители идут к решению проблемы старой кровли. Их дом – лучший и самый дружный в России по итогам федерального конкурса. Благодаря активному участию жильцов во дворе появились спортплощадки, камеры наблюдения, контейнеры для сбора отходов и новые парковочные зоны.
Этот дом неслучайно попал в поле зрения заместителя министра строительства и ЖКХ России. Алексей Ересько на встрече с Радием Хабировым отметил, что республика активно участвует в федеральных проектах.
За семь лет в регионе привели в порядок почти две с половиной тысячи территорий. Так, в Стерлитамаке по программе «Формирование комфортной городской среды» обновляют аллею на улице Элеваторной. Вместо заросших кустарников появятся игровая и спортивная площадки, зоны отдыха, пешеходные дорожки.
Правда, у жителей есть претензии по поводу ям во дворах и уборки территорий около многоэтажек.
Вопрос благоустройства и создания комфортной среды находится на личном контроле Радия Хабирова. К примеру, территория около дома по улице Степана Злобина в Советском районе Уфы преобразилась до неузнаваемости.
Не забывают и о дорожной инфраструктуре. Яркий пример – реконструкция моста в сторону аэропорта. Конечно, до сентября на трассе возможны временные неудобства, но не стоит забывать, что прежде всего это инвестиции в будущую комфортную жизнь.