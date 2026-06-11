В Уфимском районе появится многофункциональный придорожный комплекс

Инвестпроект был представлен на «Инвестиционном часе» и получил одобрение Главы Башкортостана. Для реализации проекта инвестор при поддержке Корпорации развития Башкортостана подобрал площадку на территории села Зубово. В её развитие вложат 100 млн рублей. Здесь разместят кафе, автомойку, пункт шиномонтажа и зарядную станцию для электротранспорта.

Запуск комплекса намечен на 2028 год. Инвесткомитет республики одобрил проект и присвоил ему статус приоритетного. Администрация Уфимского района также окажет содействие в оформлении земельного участка.

На заседании также обсудили строительство в Иглинском районе производственного комплекса по изготовлению светотехнического оборудования. Предприятие специализируется на работе с крупными объектами республики, в частности, с Межвузовским студенческим кампусом Евразийского НОЦ в Уфе, а также корпоративным сектором. В реализацию нового проекта намерены вложить 337 млн рублей. Это позволит увеличить объёмы и ассортимент выпускаемой светотехники.