На старте программы важно видеть, что мы не идеалисты и не теоретики. Что то, о чём мы говорим, действительно воплощается в жизнь. И в Башкортостане это особенно заметно. Мой любимый и самый дорогой здесь проект – это Уфимский хоспис. Это как раз симбиоз государственной стратегии и уверенности некоммерческой организации.

Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», куратор образовательной программы «Институт советников по социальным изменениям»