В
башкирскую столицу съехались 44 специалиста из 10 регионов России. По словам
организаторов, Башкортостан выбран стартовой площадкой курса благодаря
успешному опыту межведомственного взаимодействия и наличию сильной команды
выпускников программы «Институт социальных советников».
На старте программы важно видеть, что
мы не идеалисты и не теоретики. Что то, о чём мы говорим, действительно
воплощается в жизнь. И в Башкортостане это особенно заметно. Мой любимый и самый
дорогой здесь проект – это Уфимский хоспис. Это как раз симбиоз государственной
стратегии и уверенности некоммерческой организации.Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», куратор образовательной программы «Институт советников по социальным изменениям»
Обучение
будет проходить в несколько этапов, с июня по декабрь 2026 года в различных
регионах страны. На первом модуле участники обсудят изменения, которые
произошли в системе психоневрологических интернатов за последние 10 лет, а
также обсудят результаты прошлых курсов.
Так,
после предыдущего интенсива в уфимском Доме ребёнка открылись коррекционные
группы дневного пребывания для детей с определёнными отклонениями в здоровье. В
течение нескольких часов специалисты занимаются развитием особенных ребятишек,
в то время как родители могут заняться своими делами.
Во время занятий дети получают те или
иные навыки, которые потом позволяют им уже дома или в квартире быть более
адаптивными. Ну а родители, в первую очередь наши мамы, имеют возможность тоже
получить для себя новые навыки, новые знания, ну и просто элементарно
отдохнуть.Ольга Кабанова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
Через это обучение я поняла, что,
например, в Нижегородской области необходимо запустить клуб директоров
психоневрологических интернатов, чтобы в таком закрытом сообществе мы начали
решать достаточно сложные вопросы, которые нельзя просто решить через
совещания, собрания или рабочие группы. И такой клуб директоров у нас уже
существует больше года.Екатерина Кантинова, директор АНО «Служба защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» /Нижегородская область/