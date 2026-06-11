В Уфе стартовал курс по реформированию психоневрологических интернатов

В башкирскую столицу съехались 44 специалиста из 10 регионов России. По словам организаторов, Башкортостан выбран стартовой площадкой курса благодаря успешному опыту межведомственного взаимодействия и наличию сильной команды выпускников программы «Институт социальных советников».

На старте программы важно видеть, что мы не идеалисты и не теоретики. Что то, о чём мы говорим, действительно воплощается в жизнь. И в Башкортостане это особенно заметно. Мой любимый и самый дорогой здесь проект – это Уфимский хоспис. Это как раз симбиоз государственной стратегии и уверенности некоммерческой организации.

Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», куратор образовательной программы «Институт советников по социальным изменениям»

Обучение будет проходить в несколько этапов, с июня по декабрь 2026 года в различных регионах страны. На первом модуле участники обсудят изменения, которые произошли в системе психоневрологических интернатов за последние 10 лет, а также обсудят результаты прошлых курсов.

Так, после предыдущего интенсива в уфимском Доме ребёнка открылись коррекционные группы дневного пребывания для детей с определёнными отклонениями в здоровье. В течение нескольких часов специалисты занимаются развитием особенных ребятишек, в то время как родители могут заняться своими делами.

Во время занятий дети получают те или иные навыки, которые потом позволяют им уже дома или в квартире быть более адаптивными. Ну а родители, в первую очередь наши мамы, имеют возможность тоже получить для себя новые навыки, новые знания, ну и просто элементарно отдохнуть.

Ольга Кабанова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Через это обучение я поняла, что, например, в Нижегородской области необходимо запустить клуб директоров психоневрологических интернатов, чтобы в таком закрытом сообществе мы начали решать достаточно сложные вопросы, которые нельзя просто решить через совещания, собрания или рабочие группы. И такой клуб директоров у нас уже существует больше года.

Екатерина Кантинова, директор АНО «Служба защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» /Нижегородская область/
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