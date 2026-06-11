Башкирия удерживает лидерство в стране по переобучению граждан

В Башкортостане с начала года более 600 человек смогли найти работу через центры занятости. Но главное: республика продолжает превращать кризис карьеры в новые возможности и уверенно удерживает лидерство в стране по переобучению граждан. Это стало благодаря национальному проекту «Кадры».

На платформе «Работа России» для различных групп населения, включая молодёжь, людей старше 50 лет, родителей в декрете, инвалидов и ветеранов СВО и членов их семей доступно более 130 образовательных программ. О том, как бывший воспитатель детского сада стала ведущим инспектором кадрового центра, – в нашем сюжете.

Этот рабочий день у ведущего инспектора Земфиры Мустафиной – лишь второй в её новой карьере. Ещё несколько месяцев назад она была воспитателем, однако по семейным обстоятельствам пришлось оставить профессию. Узнала о курсах на психолога-консультанта в центре занятости. Учёба далась легко, диплом открыл новые возможности. Но судьба распорядилась так, что она вернулась обратно в «Работу России» – уже как сотрудник.

Когда сюда пришла вставать на учёт, мне специалист предложила вакансию инспектора здесь же, непосредственно в центре. Я где-то неделю подумала и решила попробовать. Мне нужно работать непосредственно с руководителями организаций, узнавать у них вакансии и устраивать ярмарки вакансий. Земфира Мустафина, ведущий инспектор кадрового центра «Работа России»

Всегда рядом и наставник – опытная коллега, которая подсказывает и исправляет ошибки. По её словам, поправлять приходится редко. Сотрудники отмечают: подготовка у бывшего воспитателя – серьёзная.

У неё сейчас очень важная миссия, и доверена организация серьёзного мероприятия. 25 июня состоится Всероссийский этап ярмарки трудоустройства, и сейчас идёт подготовительный этап к этому мероприятию. Нужно установить взаимодействие с работодателями, организовать встречи, пригласить людей, которые будут участвовать в данном мероприятии, и пока Земфира с этим справляется успешно. Эльвира Окульскис, начальник отдела трудоустройства кадрового центра «Работа России»

В этом году переобучение в республике прошли более 600 человек, а новых заявок в центры – под 1300. В тренде – самозанятость. Женщины штурмуют индустрию красоты, мужчины – цифровые технологии.

В рамках нацпроекта «Кадры» как раз предусмотрены заключение двухстороннего соглашения между обучающей организацией, между кадровым центром «Работа России» и работодателем, который будет готов взять на работу специалиста, который сейчас проходит обучение. Поэтому есть, скажем, такой элемент того, что уже при поступлении, при начале обучения человек уже знает, куда он конкретно пойдёт, где он будет работать. Ридан Ахьямов, директор кадрового центра «Работа России» Республики Башкортостан