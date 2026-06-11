В Башкортостане с начала года более 600 человек смогли найти работу через центры занятости. Но главное: республика продолжает превращать кризис карьеры в новые возможности и уверенно удерживает лидерство в стране по переобучению граждан. Это стало благодаря национальному проекту «Кадры».
На платформе «Работа России» для различных групп населения, включая молодёжь, людей старше 50 лет, родителей в декрете, инвалидов и ветеранов СВО и членов их семей доступно более 130 образовательных программ. О том, как бывший воспитатель детского сада стала ведущим инспектором кадрового центра, – в нашем сюжете.
Этот рабочий день у ведущего инспектора Земфиры Мустафиной – лишь второй в её новой карьере. Ещё несколько месяцев назад она была воспитателем, однако по семейным обстоятельствам пришлось оставить профессию. Узнала о курсах на психолога-консультанта в центре занятости. Учёба далась легко, диплом открыл новые возможности. Но судьба распорядилась так, что она вернулась обратно в «Работу России» – уже как сотрудник.
Всегда рядом и наставник – опытная коллега, которая подсказывает и исправляет ошибки. По её словам, поправлять приходится редко. Сотрудники отмечают: подготовка у бывшего воспитателя – серьёзная.
В этом году переобучение в республике прошли более 600 человек, а новых заявок в центры – под 1300. В тренде – самозанятость. Женщины штурмуют индустрию красоты, мужчины – цифровые технологии.
Как отметили в руководстве, порядка 75% выпускников курсов либо уже работают по новой специальности, либо повысили квалификацию и сохранили свои рабочие места. Башкортостан является лидером по переобучению: на платформе «Работа России» доступно более 130 образовательных программ. Воспользоваться ими могут и молодёжь, и люди старше 50 лет, родители в декрете, ветераны СВО и члены их семей.