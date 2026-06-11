В Уфимском районе родилась девочка по имени Россия

В Башкортостане появилась своя Россия. В Уфимском районе в апреле родилась девочка с необычным именем, пока что единственным в республике. На что ориентируются современные родители, называя ребенка?

На коляске надпись «Россия». Родители признаются: как назвать дочку, думали долго. Выбирали между Радославной, Милорадой и Рустиславой. Юлии и Евгению было важно, чтобы имя несло определённый смысл.

С таким сильным именем на дочку возлагают большие надежды, но пока девочке всего два месяца, и для близких она просто маленькая Рося.

Как и соответствует «Россиянке», она слушает патриотические песни. Россия – младшая в семье. У её старшего брата и сестры имена тоже необычные – Ростислав и Радислава.

Современные родители всё чаще отдают предпочтение необычным именам, признаются, что делают это, чтобы выделить своего ребенка среди сверстников. Так, на свет появляются Добрыни, Паулины и Луны.