В Уфе стартовал турнир памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана

В Уфе стартовал 40-й турнир памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана. В соревнованиях принимают участие коллективы из восьми российских регионов. Турнир проходит в формате командных состязаний «стенка на стенку», где выступают по 10 спортсменов в разных весовых категориях.

На ковёр выходят юноши до 16 и до 18 лет. Турнир стартовал со встреч в подгруппах. В первом круге соревнований сборная Башкортостана уверенно победила представителей Татарстана со счётом 8:2.

Настроились хорошо, ребята вышли заряженные. Две встречи проиграли. Общий счёт 8:2, в принципе хорошо. Дамир Ахмедзянов, старший тренер сборной Республики Башкортостан до 18 лет по греко-римской борьбе

Я рассчитывал на такой результат, готовился, вот и выиграл. Видел его на соревнованиях, часто в моём весе был, видел на пьедестале, знал его. Дамир Тагиров, участник соревнований по греко-римской борьбе /Республика Башкортостан/

Позже башкирские борцы одержали победы над сборными Самарской и Тюменской областей. В другой подгруппе свои схватки уверенно провели борцы Сибирского федерального округа: они одолели сборную Санкт-Петербурга со счётом 10:0. Без поражений в следующий раунд вышла команда Московской области. Завтра соревнования продолжатся. Сначала состоятся полуфиналы, затем выявят сильнейшую сборную юношей.