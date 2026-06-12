В Башкирии ближайшие два дня будут дождливыми

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие два дня в Башкирии.
Сегодня, 12 июня, ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный и северный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составит +9, +14 градусов, днем – +18, +23 градуса.
Завтра, 13 июня, также пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, восточный, днем при грозах порывистый. Ночью прогнозируется +9, +14 градусов, днем воздух прогреется до +20, +25 градусов.