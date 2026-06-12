В Башкирии поздравили супругов с 60-летием семейной жизни

В Октябрьском во Дворце бракосочетания поздравили семью Николая Федоровича и Валентину Ильиничну Константиновых. Они отметили бриллиантовый юбилей свадьбы – 60 лет со дня заключения брака.

История их семьи началась еще в молодости. Валентина Ильинична дождалась будущего мужа из армии, и 11 июня 1966 года пара сыграла свадьбу. С тех пор они идут по жизни вместе. Их всегда объединяли общие интересы, особенно любовь к чтению. Константиновы воспитали двоих детей.