На дорогах Башкирии проходят рейды ГАИ

Сегодня утром, 12 июня, в Башкирии проводятся массовые проверки водителей на нескольких участках автодорог.

Инспекторы ДПС работают на 1475 км трассы М-5 «Урал», 204 км автодороги Уфа – Белорецк, 103 км дороги Уфа – Бирск – Янаул, а также на 6, 101 и 206 км трассы Р-240, подъезд к М-12.

Основная цель мероприятий – профилактика ДТП и пресечение грубых нарушений ПДД. Особое внимание уделяется водителям в состоянии опьянения, автомобилистам без прав или лишенным права управления, а также нарушениям правил перевозки детей.