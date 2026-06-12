Герой России Василь Ямалетдинов стал студентом Академии Главы РБ

Герой Российской Федерации, уроженец Салаватского района Василь Ямалетдинов стал студентом Академии Главы Республики Башкортостан. Он зачислен на факультет государственного и муниципального управления и экономики.

Василь Ямалетдинов родился в деревне Баш-Ильчикеево. Свой путь он связал с военной службой: проходил срочную службу на дальневосточных рубежах страны, затем заключил контракт с Министерством обороны РФ.

С первых дней капитан Ямалетдинов принимает участие в специальной военной операции. За время боевых действий он трижды получал тяжелые ранения, однако каждый раз возвращался в строй.

Сейчас Василь Камилович командует ротой мотострелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады Восточного военного округа.

Одним из ключевых эпизодов его боевого пути стала операция в Запорожской области. В декабре 2025 года подразделение под командованием капитана Ямалетдинова одним из первых вошло в город Гуляйполе. Рота сыграла важную роль в выполнении боевой задачи в западной части населенного пункта и удержала занятые позиции до подхода основных сил российской армии.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Василю Ямалетдинову присвоено звание Героя Российской Федерации. Медаль «Золотая Звезда» военнослужащему вручил Президент России Владимир Путин.

В Академии отметили, что поступление Василя Ямалетдинова стало значимым событием для вуза. Он будет совмещать военную службу с обучением.