В Башкирии мужчина отправился за грибами и пропал

Вчера, 11 июня, в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение из Гафурийского района. Мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся в назначенное время.

К счастью, позже он вышел из леса самостоятельно. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Спасатели напоминают: перед походом в лес необходимо сообщить близким маршрут и примерное время возвращения, взять с собой заряженный телефон или другое средство связи. Если вы поняли, что заблудились, нужно позвонить по номеру 112 и оставаться на месте.