Жители Башкирии смогут увидеть сближение Марса и Луны

Утром 13 июня жители смогут наблюдать сближение Марса и Луны. Несколько месяцев планета была скрыта из-за близости к Солнцу, однако в июне ее снова можно увидеть.
Марс взойдет примерно за полтора часа до Солнца и будет находиться низко над горизонтом на северо-востоке. Его яркость составит около +1,3 звездной величины.
Ориентиром для поиска станет убывающая Луна. Она взойдет в 02:44 и будет выглядеть как тонкий серп: освещено будет около 7,2% лунного диска.
Марс появится в 03:10. Его можно будет увидеть правее и ниже Луны, ближе к горизонту. Для наблюдения лучше использовать бинокль и выбрать место с открытым видом на северо-восток.
Фото: Уфимский планетарий.