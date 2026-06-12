Жители Башкирии смогут увидеть сближение Марса и Луны

Утром 13 июня жители смогут наблюдать сближение Марса и Луны. Несколько месяцев планета была скрыта из-за близости к Солнцу, однако в июне ее снова можно увидеть.

Марс взойдет примерно за полтора часа до Солнца и будет находиться низко над горизонтом на северо-востоке. Его яркость составит около +1,3 звездной величины.

Ориентиром для поиска станет убывающая Луна. Она взойдет в 02:44 и будет выглядеть как тонкий серп: освещено будет около 7,2% лунного диска.

Марс появится в 03:10. Его можно будет увидеть правее и ниже Луны, ближе к горизонту. Для наблюдения лучше использовать бинокль и выбрать место с открытым видом на северо-восток.