В Башкирии отметили День России, День города Уфы и день рождения Салавата Юлаева

Тройной праздник. Жители республики отметили День России, День города Уфы и день рождения Салавата Юлаева. Торжественные мероприятия прошли во всех городах и районах. Сабантуи, конные скачки, вручение паспортов и возложения цветов к монументам и памятникам. Подробности – в нашем сюжете.

Кажется, только вчера они вышли из загса, а уже прошло ровно полвека. На висячий мост Марат и Альфия Рамазановы пришли отметить свою золотую свадьбу. И это не единственный повод. В День России главе семьи исполнилось 75. Сохранить взаимные чувства на протяжения десятилетий не так уж сложно, делятся супруги.

Любить друг друга, уважать друг друга. Жить рядом с надеждой, с любовью и с верой. Слушать друг друга всегда. Трудности бывают, но надо знать, как это всё пережить. Марат и Альфия Рамазановы, золотые юбиляры

А у этих подростков взрослая жизнь только начинается. И сразу с яркого события. В День России паспорта граждан страны им вручил лично Радий Хабиров.

Я запомню это событие. И своим детям ещё скажу, что этот паспорт не простой и что я получил его от главы. Глеб Пастухов

В День России Радий Хабиров по традиции возложил цветы к Монументу Дружбы. Башкортостан более четырех веков является надежной опорой государства. В годы Великой Отечественной войны свыше 700 тысяч жителей республики отправились на фронт, а труженики тыла делали всё для Победы. Как и сегодня, во время спецоперации. День России в условиях СВО приобрёл новое звучание и смыслы.

В эти непростые годы, которые проходит наша страна, этот праздник имеет действительно особое значение. Мы понимаем, насколько у нас великая страна, насколько мы её любим и насколько мы ею восхищаемся. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мало кто из жителей знает, но в истории Уфы был период, когда она являлась столицей России. Гражданская война. 1918 год. На Восточном фронде, на Урале, шли жестокие бои. Тогда в город приехали антисоветские и антибольшевистские силы на Уфимское государственное совещание. Меньшевики, эсэры, представители некоторых национальных автономий и казачьего войска создали так называемую Уфимскую директорию, то есть Всероссийское правительство. Именно оно какой-то период руководило всей страной.

Но Уфимская директория правила недолго. Уже в октябре Красная армия была на подходе, и белое правительство переехало в Омск. А к концу осени и вовсе распалось – Колчак захватил власть.

Но в течении сентября и начала октября 1918 года Уфа была столицей России. Рамиль Рахимов, кандидат исторических наук

Сейчас Уфа – это крупный промышленный, экономический и культурный мегаполис, в котором проживают более миллиона человек. И жители любят свой город, которому исполнилось 452 года. Свой подарок столице приготовили сотрудники Ботанического сада, на аллеях которого цветут именные пионы. Селекционеры вывели сорта «Огни Уфы», «Уфимец», «Уфимский вальс» и «Уфимский рассвет».

Самая главная их особенность – они хорошо переносят условия Башкортостана. Наши суровые зимы и наше необычное лето. Светлана Денисова, начальник научно-просветительского отдела Южноуральского ботанического сада-института

Свой вклад в улучшение внешнего облика любимого города внесла Мария Шубина. Ещё с юбилейного года она вместе с другими столичными художниками украшает неброские распределительные щитки красочными картинами куницы – символа Уфы.

Образы были даны на выбор. И я выбирала в соответствии с местоположением. Всего их пять по всему городу. И я старалась писать так, чтобы это было гармонично и сильно по цветовой гамме не выбивалось и подходило. Мария Шубина, специалист по работе с молодёжью клуба «Вертикаль»

Все знают национальную борьбу на поясах, но мало кто видел борьбу на лошадях. Аударыш на ипподроме «Акбузат» собрал тысячи зрителей. Кульминацией мероприятия стали скачки. Самые резвые скакуны и опытные жокеи представили разные регионы, из которых они приехали в Башкортостан на День России, День города Уфы и день рождения Салавата Юлаева. Публика аплодировала каждому и также с особой теплотой встретила участников забега на лошадях башкирской породы. Забрать с собой зрители могли не только яркие эмоции, но и свежий кумыс.

У нас собралось шесть кумысоделов со всей республики. В основном из Баймакского, Учалинского, Кугарчинского районов. Натуральный кумыс. Это первый кумыс, изготовленный в этом году. Азат Юлдашбаев, заместитель директора ипподрома «Акбузат»