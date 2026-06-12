В Уфе стартовал гастрономический фестиваль «Есть Фест»

Уфа в эти дни стала столицей вкуса. На площади рядом с комплексом «Уфа-Арена» стартовал фестиваль «Есть Фест» – одно из главных гастрономических событий республики. Около 80 ресторанов и кафе представляют блюда народов мира, локальные деликатесы и авторские кулинарные решения.

Организаторы ожидают до 250 тысяч гостей – это на порядок больше, чем в прошлом году. Отметим, что «Есть Фест» стал одним из брендов башкирской столицы и даже получил гран-при международной премии Russian Event Awards как лучшее событие в гастротуризме среди городов-миллионников.