Уфа в эти дни стала столицей вкуса. На площади рядом с комплексом «Уфа-Арена» стартовал фестиваль «Есть Фест» – одно из главных гастрономических событий республики. Около 80 ресторанов и кафе представляют блюда народов мира, локальные деликатесы и авторские кулинарные решения.
Организаторы ожидают до 250 тысяч гостей – это на порядок больше, чем в прошлом году. Отметим, что «Есть Фест» стал одним из брендов башкирской столицы и даже получил гран-при международной премии Russian Event Awards как лучшее событие в гастротуризме среди городов-миллионников.
Площадка разделена на тематические кварталы, включая мясной, рыбный, вегетарианский и десертный. В программе – битвы шеф-поваров, кулинарные мастер-классы для детей, выступления кавер-групп и театрализованные представления. Мероприятие проходит в Уфе с 12 по 14 июня и, как говорят организаторы, каждый сможет найти здесь себе что-нибудь по вкусу.