В Башкирии прошёл праздник «Салават йыйыны»

Непогода отступила перед героем. В Салаватском районе праздник «Салават йыйыны» отогнал дождевые облака, хотя по прогнозу лить должно было весь день. Так что праздник, совмещенный с сабантуем, прошел в комфортной обстановке. Концерт, спортивные соревнования, парад победителей конкурса «Трезвое село» и награждение передовиков производства – все это в честь 272-летия национального героя.

Соревнования сэсэнов как дань уважения национальному герою. Салават Юлаев известен не только как полководец и один из главных участников Крестьянской войны, но и как поэт-сказитель. Воинский дух и творческое начало было частью одного целого.

От легендарного «Урал-батыра» до наших дней – Салават Юлаев, по сути, одна из главных связующих фигур в истории. В этом году отмечается 272-летие батыра. Уже больше 20 лет проходит республиканский фольклорный праздник в честь дня рождения героя. На салаватской земле его совмещают с сабантуем, где чествуют передовиков производства всех сфер, а главные герои – аграрии. Поздравить их и вручить республиканские награды приехали члены правительства.

Наступающий дождь отступил перед праздником, поэтому спортивные состязания прошли во всей красе. Самыми зрелищными стали скачки. Как и предки, современные юноши – ловкие наездники.