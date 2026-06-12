В Башкирии открыли копию памятника «Родина-мать зовёт!»

Пусть и намного меньше, но своя версия выдающегося монумента. Ко Дню России в Башкортостане торжественно открыли копию памятника «Родина-мать зовёт!». Шестиметровая статуя расположилась в селе Аскарово Абзелиловского района.

Под легендарную композицию «Шаймуратов-генерал», воспевающую мужество и отвагу башкирских конников, автоколонна с российскими флагами проезжает по улицам райцентра. Во главе – всадники, потомки тех самых героев времён Великой Отечественной. В торжественной церемонии участие принимают ветераны боевых действий и те, кто продолжает нести службу в зоне СВО. Среди приглашённых и мамы бойцов, отдавших жизни, защищая интересы страны.

Нас не забывают, о нас помнят. Я думаю, не зря мой сын погиб, защищая Родину. Мне очень понравился памятник «Родина-мать». Я в 2021 году ездила в Волгоград на Мамаев курган. Минзифа Файзуллина, мать погибшего участника СВО

Монумент «Родина-мать зовёт!» – один из главных и самых узнаваемых символов Победы. Работа советского скульптора Евгения Вучетича, установленная на Мамаевом кургане в Волгограде, олицетворяет образ Родины, призывающей своих детей на борьбу с врагом. Мини-версию выдающегося памятника, установленного в Аскарово, воплотил в жизнь мастер из Магнитогорска Сергей Ёлкин.

Мы к оригиналу особо не привязывались, чтобы не было плагиатом. Пусть будет свой. Материал – железобетон, то есть варится каркас из металла, потом набирается бетон. Сергей Ёлкин, скульптор

От задумки и эскиза до готовой скульптуры ушло примерно два месяца. Что касается габаритов, главное было протащить под проводами во время транспортировки, рассказывает автор памятника. Вес статуи – около трёх тонн, а высота вместе с мечом достигает шести метров.

Общая высота монумента «Родина-мать зовёт!» в Волгограде – 85 метров. Эта статуя примерно в 14 раз ниже оригинала. Однако говорить о соблюдении каких-либо пропорций не приходится. Автор Абзелиловской версии памятника не ставил задачу сделать копию.

Не стал автор переносить на свою работу и образ кричащей женщины. Родина-мать в исполнении магнитогорского скульптора спокойно, но строго смотрит вдаль. А вот в администрации района заложили глубокий смысл в новую скульптуру, установив её напротив военкомата.

Мы гордимся нашими героями Отечественной войны, мы гордимся нашими героями специальной военной операции, и всё это, конечно, позволяет нам идти дальше, то есть строить такие монументальности, потому что они нужны сегодня для мам, которые потеряли своих сыновей, для жён, для всех нас, для детей, чтобы воспитать у них патриотизм. Айрат Аминев, глава администрации Абзелиловского района

«Родина-мать зовёт!» – это центральная часть монументального триптиха. Идея композиции объединена символическим Мечом Победы, который проходит через все три скульптуры и отражает этапы Великой Отечественной войны. Выкован в Магнитогорске, поднят в Волгограде и опущен в Берлине.

У нас же идёт три памятника: «Тыл – фронту», потом идёт «Родина-мать» в Волгограде и «Воин-освободитель». Вот три меча: Магнитогорск передал воинам, в Волгограде они сломали хребет, а потом меч был уже в Берлине. Алексей Богдан, ветеран боевых действий на Кавказе