Пусть и намного меньше, но своя версия выдающегося монумента. Ко Дню России в Башкортостане торжественно открыли копию памятника «Родина-мать зовёт!». Шестиметровая статуя расположилась в селе Аскарово Абзелиловского района.
Под легендарную композицию «Шаймуратов-генерал», воспевающую мужество и отвагу башкирских конников, автоколонна с российскими флагами проезжает по улицам райцентра. Во главе – всадники, потомки тех самых героев времён Великой Отечественной. В торжественной церемонии участие принимают ветераны боевых действий и те, кто продолжает нести службу в зоне СВО. Среди приглашённых и мамы бойцов, отдавших жизни, защищая интересы страны.
Монумент «Родина-мать зовёт!» – один из главных и самых узнаваемых символов Победы. Работа советского скульптора Евгения Вучетича, установленная на Мамаевом кургане в Волгограде, олицетворяет образ Родины, призывающей своих детей на борьбу с врагом. Мини-версию выдающегося памятника, установленного в Аскарово, воплотил в жизнь мастер из Магнитогорска Сергей Ёлкин.
От задумки и эскиза до готовой скульптуры ушло примерно два месяца. Что касается габаритов, главное было протащить под проводами во время транспортировки, рассказывает автор памятника. Вес статуи – около трёх тонн, а высота вместе с мечом достигает шести метров.
Общая высота монумента «Родина-мать зовёт!» в Волгограде – 85 метров. Эта статуя примерно в 14 раз ниже оригинала. Однако говорить о соблюдении каких-либо пропорций не приходится. Автор Абзелиловской версии памятника не ставил задачу сделать копию.
Не стал автор переносить на свою работу и образ кричащей женщины. Родина-мать в исполнении магнитогорского скульптора спокойно, но строго смотрит вдаль. А вот в администрации района заложили глубокий смысл в новую скульптуру, установив её напротив военкомата.
«Родина-мать зовёт!» – это центральная часть монументального триптиха. Идея композиции объединена символическим Мечом Победы, который проходит через все три скульптуры и отражает этапы Великой Отечественной войны. Выкован в Магнитогорске, поднят в Волгограде и опущен в Берлине.
Своя «Родина-мать» уже есть у абзелиловцев, до Магнитогорского монумента «Тыл – фронту» всего 40 километров, а 22 июня, в День скорби, здесь ещё торжественно откроют Аллею славы с копией памятника «Воину-освободителю».