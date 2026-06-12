III Межрегиональный ремесленно-художественный симпозиум по войлоковалянию открылся в Башкортостане. Он проходит на территории визит-центра «Тура-хан» Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Там организовали мастер-классы, лекции, круглые столы и выставку работ. Участники демонстрируют мокрое валяние, набивку узоров, аппликацию, а также реконструируют древние войлочные ковры.

На форум приехали мастера не только из разных регионов России, но и из стран ближнего зарубежья. Участников симпозиума поприветствовал и председатель комитета Государственной Думы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.