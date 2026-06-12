В Уфе орнитологи провели осмотр и кольцевание птенцов сапсанов

Умай, Толпар и Алтынай. Так назвали новых птенцов сапсанов, которые вот уже 20 лет живут на крыше одного из самых высоких зданий Уфы. Малыши вылупились три недели назад, и сегодня орнитологи провели осмотр и кольцевание хищников. Среди специалистов была и Эльза Габбасова, о которой в своей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан рассказал глава республики Радий Хабиров.

Проверить вес и здоровье, измерить длину крыла, хвоста и лап. У трех малышей сапсанов сегодня – медосмотр. И хоть пернатым процесс не особо нравился, процедуры вытерпели все.

Чтобы предположить, самец это или самка, ну и, соответственно, дать имя. Для этого и снимаются промеры, которые в том числе потом нужны орнитологам для дальнейших изучений данных. И ветеринар тоже осматривал для того, чтобы понять состояние птенца. В данном случае у нас всё хорошо, птенцы здоровые. Полина Полежанкина, орнитолог, геолог геопарка «Янган-Тау»

А вместе с ней еще одна сестричка и братик. Но это лишь предположения исходя из веса. Точные данные будут известны только после генетических исследований.

Две крупные девочки, самцы обычно помельче. У нас один птенец был поменьше, поэтому, предположительно, самец, но генетика всё скажет. Наш ветеринар для меня отбирал образцы перьев, в дальнейшем при помощи молекулярно-генетических методов мы будем проводить определение пола, чтобы точно сказать, кто есть кто. Владимир Новиков, младший научный сотрудник «ВНИИ Экология» /г. Москва/

Но главное событие дня – кольцевание птенцов. На каждую лапу малышей установили по кольцу, цвета которых означают привязку к Урало-Сибирскому региону. Так специалисты смогут поддерживать незримую связь с пернатыми подопечными.

Проследить путь миграции, где они зимуют, куда они летают, возвращаются ли обратно на ту территорию, где они выросли, где родились. Все эти сведения скрупулезно собираются в центре кольцевания. Естественно, мы тоже в курсе всех этих сведений, потому что всё стекается к нам как к координаторам этого проекта. Эльза Габбасова, орнитолог, председатель Башкирского отделения Союза охраны птиц России, сотрудник Республиканского детского эколого-биологического центра

Как координатор Эльза кольцевала всех птенцов, рожденных на крыше банка с 2019 года. А их было 17. Так, первыми были Сибирь и Уралочка. Затем Батыр, Агидель, Май и Победа. Были Уфа, Салават и Кызыкай. В этом году птенцам достались красивые имена из тюркской мифологии – Умай, Толпар и Алтынай.

Конкретно по тем сапсанятам, которые были окольцованы здесь, могу сказать о Победе. Её заметили в Греции на зимовке, под городом Лариса. Эльза Габбасова, орнитолог, председатель Башкирского отделения Союза охраны птиц России, сотрудник Республиканского детского эколого-биологического центра

Эльза Габбасова с детства с интересом наблюдала за природой. Любознательность привела её на биологический факультет БашГУ, а дипломная практика в заповеднике «Шульган-Таш» по орнитофауне окончательно определила её призвание. Среди ярких проектов орнитолога – создание Атласа птиц города Уфы. Также она учит школьников беречь природу в детском эколого-биологическом центре.

Детям сейчас очень не хватает общения с живыми объектами, с животными. Они сюда приходят, изучают поведение животных, изучают, как за ними ухаживать, как кормить, как лечить даже. С ними мы выезжаем, ведем учеты, наблюдения за животными. Эльза Габбасова, орнитолог, председатель Башкирского отделения Союза охраны птиц России, сотрудник Республиканского детского эколого-биологического центра