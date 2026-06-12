Умай, Толпар и Алтынай. Так назвали новых птенцов сапсанов, которые вот уже 20 лет живут на крыше одного из самых высоких зданий Уфы. Малыши вылупились три недели назад, и сегодня орнитологи провели осмотр и кольцевание хищников. Среди специалистов была и Эльза Габбасова, о которой в своей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан рассказал глава республики Радий Хабиров.
Проверить вес и здоровье, измерить длину крыла, хвоста и лап. У трех малышей сапсанов сегодня – медосмотр. И хоть пернатым процесс не особо нравился, процедуры вытерпели все.
А вместе с ней еще одна сестричка и братик. Но это лишь предположения исходя из веса. Точные данные будут известны только после генетических исследований.
Но главное событие дня – кольцевание птенцов. На каждую лапу малышей установили по кольцу, цвета которых означают привязку к Урало-Сибирскому региону. Так специалисты смогут поддерживать незримую связь с пернатыми подопечными.
Как координатор Эльза кольцевала всех птенцов, рожденных на крыше банка с 2019 года. А их было 17. Так, первыми были Сибирь и Уралочка. Затем Батыр, Агидель, Май и Победа. Были Уфа, Салават и Кызыкай. В этом году птенцам достались красивые имена из тюркской мифологии – Умай, Толпар и Алтынай.
Эльза Габбасова с детства с интересом наблюдала за природой. Любознательность привела её на биологический факультет БашГУ, а дипломная практика в заповеднике «Шульган-Таш» по орнитофауне окончательно определила её призвание. Среди ярких проектов орнитолога – создание Атласа птиц города Уфы. Также она учит школьников беречь природу в детском эколого-биологическом центре.
Понаблюдать за жизнью пернатого семейства можете и вы. На высоте 21-го этажа у гнезда сапсанов установлены онлайн-камеры. Ежегодно в режиме реального времени можно стать свидетелем высиживания яиц, появления птенцов и первых попыток полета краснокнижных птиц, которые, без сомнения, стали настоящим символом города.