День России в Уфе отметили и новым необычным достижением. На набережной реки Белой установили рекорд по самому массовому сеансу одновременного самомассажа. Более сотни уфимцев под руководством инструкторов как следует размяли свое тело. В чем польза такого мероприятия – в нашем сюжете.
У колоннады на набережной символично и колонна людей, синхронно растирающих себе шеи и плечи. Небольшой разогрев перед тем, как перейти к главной части – установке рекорда.
Организаторы – руководители массажного салона с говорящим названием «Тело пело» – решили провести самый массовый сеанс одновременного самомассажа.
Правильный самомассаж не хуже сеанса у профессионала. А учитывая, что сейчас жители все больше проводят времени за компьютерами и смартфонами, разогнать кровь и привести тело в тонус особенно полезно после рабочего дня.
В сеансе одновременно участвовали 136 человек. Рекорд установлен. И теперь он украсит копилку достижений города. Ну а организаторы уже строят планы по проведению очередного массового мероприятия.