В Уфе установили массажный рекорд

День России в Уфе отметили и новым необычным достижением. На набережной реки Белой установили рекорд по самому массовому сеансу одновременного самомассажа. Более сотни уфимцев под руководством инструкторов как следует размяли свое тело. В чем польза такого мероприятия – в нашем сюжете.

У колоннады на набережной символично и колонна людей, синхронно растирающих себе шеи и плечи. Небольшой разогрев перед тем, как перейти к главной части – установке рекорда.

Организаторы – руководители массажного салона с говорящим названием «Тело пело» – решили провести самый массовый сеанс одновременного самомассажа.

Правильный самомассаж не хуже сеанса у профессионала. А учитывая, что сейчас жители все больше проводят времени за компьютерами и смартфонами, разогнать кровь и привести тело в тонус особенно полезно после рабочего дня.