Сегодня в столице
республики состоялся традиционный турнир по борьбе корэш на кубок администрации
Уфы. Сильнейшие корэшисты Башкортостана, а также Татарстана боролись за победу
в национальном виде спорта.
В соревнованиях приняли
участие около 100 борцов. Это юноши до 18 лет, а также мужчины. Обе возрастные
группы выступают в четырёх весовых категориях. Турнир начался с жеребьевки.
У нас активно развивается
борьба корэш именно в городе Уфе. У нас есть специализированная школа №14 имени
Артура Ахметханова, также у нас есть школа «Батыр» в Демском районе города Уфы,
и на базе этих двух школ у нас есть чемпионы мира и победители мира, которые
даже в ближайшее время будут уже представлять честь России в Казани. Кстати,
где пройдет первенство мира.Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре спорта администрации города Уфы
Все шло практически по
плану. Я в другой весовой категории, сам я на 60 борюсь, а тут выступаю за 65.
Все по плану шло, я выиграл. Кто больше тренируется, тот и выигрывает. Всё на
высшем уровне, мне всё нравится, и на следующий год приедем.Ильфат Миннегалиев, мастер спорта международного класса по борьбе корэш
Победители и призёры в
каждой весовой категории были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными
призами. По итогам схваток обладателем главного приза и абсолютным чемпионом
стал Айнур Сыртаев из Туймазов.