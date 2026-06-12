В Уфе состоялся турнир по борьбе корэш

Сегодня в столице республики состоялся традиционный турнир по борьбе корэш на кубок администрации Уфы. Сильнейшие корэшисты Башкортостана, а также Татарстана боролись за победу в национальном виде спорта.

В соревнованиях приняли участие около 100 борцов. Это юноши до 18 лет, а также мужчины. Обе возрастные группы выступают в четырёх весовых категориях. Турнир начался с жеребьевки.

У нас активно развивается борьба корэш именно в городе Уфе. У нас есть специализированная школа №14 имени Артура Ахметханова, также у нас есть школа «Батыр» в Демском районе города Уфы, и на базе этих двух школ у нас есть чемпионы мира и победители мира, которые даже в ближайшее время будут уже представлять честь России в Казани. Кстати, где пройдет первенство мира.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре спорта администрации города Уфы

Все шло практически по плану. Я в другой весовой категории, сам я на 60 борюсь, а тут выступаю за 65. Все по плану шло, я выиграл. Кто больше тренируется, тот и выигрывает. Всё на высшем уровне, мне всё нравится, и на следующий год приедем.

Ильфат Миннегалиев, мастер спорта международного класса по борьбе корэш

Победители и призёры в каждой весовой категории были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами. По итогам схваток обладателем главного приза и абсолютным чемпионом стал Айнур Сыртаев из Туймазов.

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