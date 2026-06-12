У нас активно развивается борьба корэш именно в городе Уфе. У нас есть специализированная школа №14 имени Артура Ахметханова, также у нас есть школа «Батыр» в Демском районе города Уфы, и на базе этих двух школ у нас есть чемпионы мира и победители мира, которые даже в ближайшее время будут уже представлять честь России в Казани. Кстати, где пройдет первенство мира.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре спорта администрации города Уфы