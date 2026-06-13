В Уфе зацвело «дерево счастья»

В Уфе зацвело «дерево счастья»

Сотрудники Южно-Уральского ботанического сада-института рассказали о цветении «дерева счастья».

Фото №1 - В Уфе зацвело «дерево счастья»

На территории ботанического сада зацвела катальпа. Из-за необычного цветения и листьев в форме сердца её прозвали «деревом счастья».

В культуре коренных народов Северной Америки она символизирует мир, защиту дома и семейное благополучие. Катальпу также называют деревом слонов и обезьян. По легенде, слоновьи уши и обезьяньи хвосты соединились в этом своеобразном дереве по причуде Будды.

Фото: Южно-Уральский ботанический сад-институт.

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